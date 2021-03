Serie A, Juventus-Lazio 3-1 | Morata fa il CR7: trionfo bianconero

All’Allianz Stadium Juventus-Lazio termina sul risultato di 3-1: vittoria pesante per la compagine di Pirlo, con la doppietta di Morata

Vittoria importantissima della Juventus, che ribalta il risultato contro la Lazio e porta a casa 3 punti pesanti in chiave Champions League. Può sorridere Andrea Pirlo, che si gode un super Morata, mentre non può essere soddisfatto Simone Inzaghi del blackout dei suoi uomini.I bianconeri scendono in campo in maniera troppo compassata e la Lazio aggredisce subito i padroni di casa, trovando anche la zampata che sblocca il risultato. Kulusevski sbaglia nella ripartenza e regala il pallone a Correa: l’argentino è bravissimo a sfruttare al meglio l’occasione ed a portare in vantaggio i biancocelesti al 14′. La reazione della Juventus arriva solamente dopo uno shock: proteste per un mancato calcio di rigore, tocco di mano di Hoedt, e animi infuocati. Al 39′ arriva il pareggio dei bianconeri con Adrien Rabiot, che con un angolo ridottissimo trova la porta e sorprende Reina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel secondo tempo la Juventus ritorna in campo con lo stesso piglio con cui ha aggredito il match nel finale della prima frazione di gara. Lo strappo giusto lo trova al 57′ con Federico Chiesa che recupera la palla e parte in un contropiede fulmineo e fulminante: assist con i tempi giusti per Morata, che infila Reina e porta in vantaggio i bianconeri. Passano solo due minuti e Ramsey guadagna un calcio di rigore, trasformato ancora dallo spagnolo: 3-1 Juventus nel giro di pochi istanti. Nel finale di gara Pirlo ritrova anche Arthur, che è subentrato negli ultimi 20′ insieme a Cristiano Ronaldo e McKennie. Buone indicazioni in vista del ritorno con il Porto.

TABELLINO E CLASSIFICA:

Juventus-Lazio 3-1: 14′ Correa (L), 39′ Rabiot (J), 57′, 60′ rig. Morata (J)

Classifica Serie A: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus 52; Atalanta 49; Roma 47; Napoli* 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese* 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Spezia* e Benevento* 26; Cagliari 21; Torino*** 20; Parma 15; Crotone 12.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** Due partite in meno