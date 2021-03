Cristiano Ronaldo in dubbio per il match contro la Juventus. Pirlo ha valutato il riposo precauzionale per il portoghese, che vuole scendere in campo

Quello di casa Juventus comincia a somigliare sempre di più a un bollettino di ‘guerra’, viste le tante defezioni di queste settimane per Andrea Pirlo. In rapida successione si sono fermati in questi giorni Bonucci, Chiellini, Cuadrado, de Ligt, Arthur, Dybala, Morata e ora anche Bentancur alle prese con il Covid. I bianconeri stanno cercando di recuperare qualche pezzo per la sfida di stasera contro la Lazio e ovviamente per quella di martedì col Porto.



In queste ore, però, per Pirlo potrebbe aggiungersi un altro enorme problema: l’indisponibilità di Cristiano Ronaldo. La presenza del portoghese nel match con i biancocelesti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è in dubbio per un leggero problema fisico avvertito dal portoghese in queste ore. Ovviamente, i bianconeri faranno il possibile per recuperarlo (è, di fatto, l’unico attaccante a disposizione) e la decisione definitiva non è stata ancora presa.

Va tenuto in conto, però, l’impegno con il Porto che avrà luogo tra appena tre giorni, nel quale la presenza del lusitano sarà fondamentale, e Pirlo ha dunque valutato per lui un riposo precauzionale. Decisione che, probabilmente, cozzerebbe con la volontà di Ronaldo: scendere in campo sempre e comunque. E alla fine, probabilmente, potrebbe spuntarla lui, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso.