Juventus-Lazio, conferenza Inzaghi: “Adesso abbiamo un solo obiettivo”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, al termine del match perso contro la Juventus

Non basta il guizzo di Correa alla Lazio per uscire imbattuta dall’Allianz Stadium. C’è delusione nelle parole di Simone Inzaghi, intervenendo in conferenza stampa, al termine del match perso contro la Juventus: “C’è tanto rammarico, questa sera non meritavamo la sconfitta. Per vincere su questo campo dovevamo essere perfetti e lo abbiamo fatto, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo. Avevamo delle assenze importanti, però ho visto una buona Lazio. Siamo in ritardo per la Champions, ma sono sicuro che presto torneremo a vincere giocando in questa maniera. Abbiamo concesso solo tre tiri e siamo stati molto ingenui sul rigore di Ramsey”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inzaghi risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul nuovo assetto tattico della Juventus e sull’obiettivo stagionale della Lazio a questo punto della stagione: “Se la Juve mi ha sorpreso? Penso che abbiamo tenuto molto bene il campo, dovevamo essere solo un po’ più intensi sul gol di Rabiot e non concedere l’1-1. Poi c’è stato l’episodio della traversa di Milinkovic e subito dopo abbiamo preso il rigore: lì si è decisa la partita. Il nostro obiettivo adesso è quello di rimanere in Europa e ci proveremo in tutte le maniere”.