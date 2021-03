Non solo i tanti casi Covid, il Torino deve fare i conti anche con un altro infortunio: il difensore costretto a fermarsi

Non c’è pace per Davide Nicola e il Torino. In vista della gara contro il Crotone i granata dovranno fare a meno di diversi calciatori risultati positivi al Covid. Un’emergenza che ha portato la squadra in isolamento e alla mancata disputa delle gare contro Sassuolo prima e Lazio poi. Come se non bastasse la squadra piemontese potrebbe perdere anche un altro calciatore: si tratta di Armando Izzo che oggi non si è potuto allenare con il resto del gruppo a causa della lombalgia. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per il difensore, come si legge nel report quotidiano pubblicato dal Torino, soltanto terapie. Domani si deciderà la sua presenza in Calabria: l’appuntamento è per la mattina con la seduta di rifinitura, quindi pranzo e partenza per il ritiro prepartita.