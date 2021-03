Doppio annuncio in ottica calciomercato Juventus. Niente rinnovo, Chiellini va verso il ritiro per fare il dirigente. Scelto l’erede

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. I bianconeri hanno una partita in meno, ma i 10 punti di distacco dalla capolista Inter stanno portando sempre più pessimismo tra i tifosi circa la conquista del decimo scudetto di fila. L’impressione è che la ‘Vecchia Signora’ sia giunta alla fine di un ciclo, con alcuni giocatori che potrebbero dire addio. Tra questi figura anche il nome di Giorgio Chiellini: nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo per un altro anno vista la scadenza a giugno. Ma l’ennesimo infortunio degli ultimi anni potrebbe spingerlo a lasciare il calcio giocato. Secondo quanto riportato dal portale ‘fussballtransfers.com’, il capitano della Juve starebbe già studiando per entrare in società come dirigente. Un addio a metà che impone ai bianconeri di trovare un sostituto. Stando alla stessa fonte, però, niente investimenti: tornerà alla base Daniele Rugani, ceduto in prestito prima al Rennes in estate e poi al Cagliari a gennaio. Un nome che di certo non scalda i tifosi.