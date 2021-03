Calciomercato, Campos si ricandida: “Sarebbe fantastico”

Luis Campos, ex direttore sportivo del Lille, ha parlato di Roma e Milan e di un suo possibile futuro in Serie A

Intervenuto a ‘Teleradiostereo’, Luis Campos, ex direttore sportivo del Lille ha parlato DI Roma e Milan e del suo futuro: “Sto osservando tanti calciatori e preparandomi al nuovo progetto, lavorando al mio algoritmo di scout. Champions? La Juventus ha valori migliori del Porto, ma è meno forte del passato. Bayern e City sono le favorite”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Sull’interesse della Roma, Campos ha spiegato: “La Roma non mi ha mai incrociato in un buon momento, magari un giorno potremmo unire le strade. Pinto? Lo rispetto molto. Per i Friedkin spero che vada tutto al meglio”. Campos ha risposto anche alle domande sul Milan e un futuro in Italia: “L’Italia mi è sempre piaciuta, come Paese, ma anche come concezione calcistica. Spero un giorno di poter vivere un’esperienza che sarebbe fantastica. Vorrei essere l’architetto di una squadra da costruire”.