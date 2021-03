Dopo Ibanez, un’altra firma importante per la Roma che blinda uno dei giocatori più importanti in questa stagione

La Roma sta affrontando una stagione molto impegnativa su tanti fronti, con un obiettivo principale che è ovviamente quello di tornare in Champions League. Tre anni di fila senza la competizione europea più importante rischierebbe di creare un danno davvero incredibile al bilancio dei giallorossi, che già non vive periodi brillantissimi. I Friedkin dovranno poi fare delle scelte, a partire dall’allenatore Paulo Fonseca fino a tanti altri calciatori.

Roma, in arrivo il rinnovo di Karsdorp: i dettagli

In questo senso la dirigenza capitolina, con il neo general manager Tiago Pinto che si è insediato a gennaio, sta lavorando alacremente anche in chiave rinnovi. Solo ieri è stato ufficializzato quello di Roger Ibanez fino al 2025: una firma importantissima per un giocatore cresciuto in maniera esponenziale e che ha già fatto registrare parecchi interessamenti anche dall’estero. Ora, invece, toccherà a Rick Karsdorp: secondo ‘Sky Sport’, infatti, l’olandese – che attualmente ha il contratto in scadenza nel 2022 – firmerà la prossima settimana il prolungamento. Si tratta di un accordo per quattro anni e mezzo, senza sessuna clausola rescissoria a differenza di quanto previsto invece per Ibanez, come vi abbiamo rivelato nel dettaglio per cifre e data.

L’esterno è rientrato in estate dal prestito al Feyenoord dove si è rilanciato, stava per andare via nuovamente ma alla fine è rimasto e si è preso il posto da titolare a suon di prestazioni. Karsdorp sta bene fisicamente e questo gli ha permesso di diventare il miglior difensore per numero di assist della Serie A, insieme a Cuadrado. Tutto questo, mentre a Trigoria si attendono ancora novità sui rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.