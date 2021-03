Calciomercato Cagliari, comunicato UFFICIALE | Colombo lascia

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha reso noto l’addio del dirigente Roberto Colombo

C’è aria di cambiamento in casa Cagliari. Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco e l’arrivo di Leonardo Semplici in panchina, è arrivata la chiusura del rapporto con Roberto Colombo. Ex calciatore della squadra sarda, era diventato team manager nella stagione 2017-18 e successivamente collaboratore del direttore sportivo, chiaramente con un occhio di riguardo al mercato.

Colombo era al Cagliari da sei anni. Di seguito, il comunicato ufficiale del suo addio: “Il Cagliari Calcio comunica la chiusura dell’esperienza professionale in rossoblù di Roberto Colombo. Il dirigente, classe 1975, lascia il Club dopo sei anni, da quell’estate 2015 in cui sbarcò in Sardegna come uno dei portieri della cavalcata verso l’immediato ritorno nella massima serie”.