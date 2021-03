Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventiseiesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventiseiesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

La Serie A non si ferma e riparte dopo un turbolento turno infrasettimanale. Apre la giornata la sfida fra lo Spezia di Italiano ed il Benevento di Filippo Inzaghi. Il Milan va in trasferta a Verona, mentre la Juventus ospita la Lazio. Conclude questo super turno il big match di San Siro fra l’Inter di Conte e l’Atalanta di Gasperini.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Spezia-Benevento sabato ore 15

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

Hot: Viola cerca l’acuto da calcio piazzato. Maggiore non delude mai

Not: Lapadula non convince

Sorpresa: Estevez cerca il bersaglio grosso!

Udinese-Sassuolo sabato ore 18

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

Hot: De Paul è una garanzia assoluta, così come Berardi

Not: Marlon potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Nestorovski sta cercando la giusta continuità

Juventus-Lazio sabato ore 20.45

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Hot: Morata ha dimostrato la sua importanza! Luis Alberto è la luce

Not: Patric rischia grosso

Sorpresa: Danilo è tornato in grande stile

Roma-Genoa domenica ore 12.30

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Hot: Mayoral vuole tornare al gol! Ok Strootman

Not: Destro non ci convince

Sorpresa: Diawara è in buona forma

Crotone-Torino domenica ore 15

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Messias; Simy, Riviere.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Verdi.

Hot: Simy è a caccia di gol! Mandragora è una certezza

Not: Riviere non convince

Sorpresa: Cordaz può mettersi in mostra

Fiorentina-Parma domenica ore 15:00

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Mihaila.

Hot: Vlahovic è sempre pericoloso! Biraghi-Kucka pronti a portare bonus

Not: Inglese non è la scelta giusta per il vostro attacco

Sorpresa: Amrabat è chiamato ad una svolta, puntateci!

Verona-Milan domenica ore 15:00

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Salamaekers, Krunic, Rebic; Leao.

Hot: Barak uomo in più! Lazovic e Theo, due treni carichi di bonus!

Not: Rilanciare Castillejo non è una buona idea

Sorpresa: E’ tempo di tornare bomber per Leao! Troppo brutto contro l’Udinese per essere vero

Sampdoria-Cagliari domenica ore 18:00

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Keita.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Ceppitelli; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Hot: Candreva si mette sempre! Promossi Keita e Joao Pedro!

Not: Bereszynski? Avrete sicuramente di meglio!

Sorpresa: Godin è da tanto che non lascia il segno, di testa!

Napoli-Bologna domenica ore 20:45

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Hot: Insigne-Soriano uomini bonus! Sì a Ghoulam

Not: Potete lasciar fuori Fabian Ruiz

Sorpresa: E’ tempo di assaporare i bonus di Osimhen

Inter-Atalanta lunedì ore 20:45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

Hot: Lautaro non resta a secco due partite di fila! Che spettacolo Muriel! Sì ad Hakimi-Gosens!

Not: Non ci fidiamo di Toloi!

Sorpresa: Lukaku è un rischio ma a San Siro può uscire con un super voto!