Benzema ricorda la coppia con Cristiano Ronaldo: “Dovevamo adattarci al suo gioco, ma ero felice di giocare con lui”

'Nostalgia' Benzema. L'attaccante del Real Madrid, accostato nel corso delle sessioni di calciomercato anche alla Juventus per un possibile ricongiungimento con Cristiano Ronaldo, ha ricordato così la coppia formata con il portoghese: "È uno dei migliori al mondo. Con la sua partenza ho dovuto interpretare compiti diversi. Lui ha segnato 50 gol a stagione e noi dovevamo adattarci al suo gioco, ma ero felice di giocare con lui".

Real Madrid, da Zidane a Ronaldo: parla Benzema

Un messaggio, quello del francese, rivolto a Cristiano Ronaldo e alla Juventus? Staremo a vedere. Il francese ha infine parlato anche del rapporto con Zidane: “È un fratello maggiore, mi dà sempre consigli. Idoli? Non ne ho mai avuti, ma ho dei modelli: nel calcio Ronaldo, il brasiliano. Poi ammiro anche Tyson, perché come me è partito dal basso e a poco a poco siamo riusciti a emergere. Non abbiamo avuto una vita facile, nessuno ci ha mai regalato niente”.