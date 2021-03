Italiano ha commentato Juventus-Spezia, match di Serie A vinto stasera dai torinesi

Dopo la sconfitta dello Spezia contro la Juventus, Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Se non riesci ad essere perfetto succede che dopo aver fatto una grandissima prestazione purtroppo non riesci ad affrontare il colpo – spiega a ‘Sky Sport’ – Il risultato è troppo severo ma ripartiremo sabato. Ci aspettano altre tredici battaglie. Quando arrivi qua ed entri nella metà campo dell’avversario devi cercare di tenere viva la partita e non perdere tre a zero. Questo mi fa arrabbiare tantissimo.

Italiano ha proseguito la sua disamina: “Appena sbagli Morata e Bernardeschi ti puniscono, ma io credo che oggi la partita andava gestita in questo modo.