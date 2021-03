Inter, cessione club: non solo Bc Partners, spunta un altro fondo

Calciomercato Inter, novità sulla cessione del club nerazzurro: accelerazione sulla trattativa, altro fondo in corsa oltre a Bc Partners

L’Inter sul campo vola, con cinque vittorie consecutive in campionato che valgono il primato solitario con quattro punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla Juventus, sebbene i bianconeri abbiano una gara in meno. I nerazzurri di Conte non hanno risentito della delicata situazione societaria, con il club che pare sempre più prossimo alla cessione. La famiglia Zhang per il momento tace, le trattative tuttavia proseguono e si approssima la scadenza del 31 marzo, fondamentale per regolarizzare i pagamenti e dunque per l’ottenimento della licenza Uefa.

Inter, c’è anche un fondo del Qatar in corsa

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione. Si tenta di stringere i tempi con il fondo Bc Partners, di cui ci sarebbero emissari a Milano pronti ad un incontro chiarificatore, ma si registrerebbe anche l’ingresso sulla scena di un fondo del Qatar. Il tutto, considerando le difficoltà da parte della famiglia Zhang di reperire un prestito ponte di 200 milioni per concludere la stagione. La resa dei conti, insomma, si avvicina.