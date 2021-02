Inter-Genoa, conferma dalla società nerazzurra: negativi i tamponi a cui si sono sottoposti squadra e staff tecnico

Spettro Covid in casa Inter. Il club nerazzurro è stato travolto da diverse positività che hanno riguardato la dirigenza e poi alcune squadre, in particolare la Primavera e la prima squadra femminile. Tra i dirigenti sono risultati positivi anche Marotta e Ausilio, mentre nella Primavera il giovane Oristanio e nella squadra femminile la ceca Bartonova, che sta scontando la quarantena in patria vista la convocazione in nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La società ha però fatto sapere come gruppo squadra e staff tecnico siano risultati tutti negativi all’ultimo ciclo di tamponi effettuati nella giornata di ieri. I risultati sono arrivati questa mattina e hanno scongiurato delle positività.