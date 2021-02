La crisi di Suning investe inevitabilmente anche il club cinese dello Jiangsu. L’attività della squadra campione di Cina è sospesa con effetto immediato

Nei giorni scorsi Zhang Jindong, numero uno di Suning, aveva già affermato che sarebbero state chiuse le ‘attività irrilevanti’, sacrificate inevitabilmente all’altare di una crisi economica galoppante. A tal proposito proprio oggi è arrivata la notizia ufficiale dello stop delle attività con effetto immediato dello Jiangsu, club cinese in mano al gruppo Suning che gestisce anche l’Inter. Proprio oggi scadevano infatti gli ultimi termini per l’ammissione della società asiatica al prossimo campionato cinese, ma le difficoltà finanziarie hanno complicato irrimediabilmente le cose. Resta ancora la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti per proseguire l’attività sportiva di quelli che sono a tutti gli effetti i freschi campioni di Cina.

