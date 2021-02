Sondaggio Twitter | Milan, sì ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Continua a tenere banco in casa Milan anche la situazione legata ai rinnovi di diversi big. Su tutti quelli di Donnarumma e Calhanoglu, oltre a Ibrahimovic, che sono in scadenza nel prossimo giugno. Proseguono i contatti e gli incontri con i rispettivi agenti, in particolare negli ultimi giorni con l’entourage del fantasista turco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 62,5% dei votanti è favorevole ai prolungamenti di Donnarumma e Calhanoglu. Per il 17,5%, invece, il club rossonero non dovrebbe rinnovare con nessuno dei due. Infine, secondo il 15% solo a Donnarumma e per il 5% solo al numero 10. Staremo a vedere.