Monza-Cittadella, Brocchi ha un rimpianto: “Pesante l’assenza di Boateng”

Monza-Cittadella, dopo lo 0-0 il tecnico dei brianzoli Brocchi commenta parlando dell’infortunio di Boateng

Solo 0-0 in Serie B per il Monza in casa contro il Cittadella. La squadra di Brocchi non riesce a scardinare l’attenta difesa ospite, con Balotelli che fallisce una ghiotta chance nella ripresa. Qualche rimpianto per i biancorossi, considerando lo stop di diverse antagoniste per la promozione in Serie A.

A pesare nel match odierno all’U-Power Stadium anche la defezione di Boateng, fermo per un problema muscolare. Cristian Brocchi – rispondendo in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – si è soffermato sull’importanza dell’ex centrocampista del Milan: “Prince è quello che ci dà qualità, ci dà l’ultimo passaggio. Sicuramente la sua assenza si fa sentire perché quando prende palla lui ha sicuramente la giocata illuminante e spesso è quella che ci ha aiutato a risolvere partite complicate, come lo era quella di oggi”.