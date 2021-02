L’esito del sondaggio sui sorteggi di Europa League: Milan e Roma giocheranno contro Manchester United e Shakhtar Donetsk

L’urna che ha decretato i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League non è stata benevola per le italiane. Il Milan ha pescato il Manchester United, probabilmente la grande favorita per la vittoria finale del torneo, mentre la Roma dovrà affrontare lo Shakhtar Donetsk, semifinalista la scorsa stagione e squadra da tempo navigata nel panorama europeo. Per i rossoneri sarà una sfida speciale, che rievoca ricordi piacevoli come la semifinale di Champions League del 2007. Lo stesso si può dire per i giallorossi e in particolare per Paulo Fonseca, che dopo il Braga trova un’altra ex. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In base proprio al sorteggio europeo, abbiamo chiesto agli utenti Twitter che hanno preso parte al sondaggio di Calciomercato.it, quale delle due italiane passerà il turno? Non sembra esserci grande fiducia soprattutto attorno alla squadra di Stefano Pioli. Secondo il 35,4% infatti sarà solo la Roma a qualificarsi. Una percentuale ridotta, soprattutto se si considera che il 33,8% crede che nessuna delle due compagini nostrane riuscirà a centrare i quarti di finale. Ottimista il 18,5% dei votanti, secondo cui si qualificheranno sia la Roma che il Milan. Mentre per il 12,3% sarà soltanto il club rossonero a centrare la qualificazione al turno successivo.