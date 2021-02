Le parole del giornalista Nicola Gallo in merito al possibile rinvio anche di Lazio-Torino, in programma martedì prossimo all’Olimpico

Non solo Torino-Sassuolo, causa Covid (che ha devastato i granata) è a rischio anche Lazio-Torino in programma martedì prossimo. Stando a Nicola Gallo, però, nel caso la non si presentasse all’Olimpico, la squadra granata rischierebbe il 3-0 a tavolino e una penalizzazione in classifica.

“La lega vuole che il Torino mandi la Primavera a Roma con la Lazio per non rinviare un’altra partita – le parole del giornalista in diretta a ‘Top Calcio 24’ – Altrimenti potrebbero dare la sconfitta a tavolino e la penalizzazione ai granata. Vabbè, poi c’è il precedente del Napoli che farebbe ribaltare tutto… La maggior parte è asintomatica – ha aggiunto in conclusione Gallo a proposito dei tanti ‘casi’ nel Torino – ma so che ci sono giocatori con sintomi, anche se non da ricovero”.