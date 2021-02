Il Parma fa i conti con un doppio infortunio: problema accusati in allenamento da Gervinho e Zirkzee, a rischio anche per l’Inter

Come non bastasse la crisi di risultati e la classifica molto difficile, il Parma fa i conti anche con gli infortuni. Due quelli con cui D’Aversa dovrà affrontare la gara contro lo Spezia domani: Gervinho e Zirkzee. Per entrambi oltre allo stop per la gara in terra ligure, è a rischio la sfida infrasettimanale contro l’Inter. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per l’attaccante ivoriano, che ieri aveva avvertito un fastidio ai flessori della coscia sinistra, gli accertamenti diagnostici “hanno evidenziato una lesione di 1° grado del muscolo semimembranoso sinistro”. Gervinho ha già iniziato le terapie del caso.

LEGGI ANCHE >>> Inter, futuro e cessione | Arriva il comunicato UFFICIALE

Per Zirkzee, invece, gli esami devono ancora essere effettuati: il calciatore, come si legge nel report quotidiano della società ducale “ha accusato una lombalgia per la quale sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici”.