Il Marsiglia ha ufficializzato l’arrivo di panchina di Jorge Sampaoli come anticipato da Calciomercato.it

Il Marsiglia ha un nuovo allenatore: come anticipato da Calciomercato.it è Jorge Sampaoli il tecnico scelto dall’Olympique per prendere il posto di Villas Boas che si era dimesso alcune settimane fa. L’annuncio è stato dato dalla società transalpina contestualmente alla nomina del nuovo presidente: Pablo Longoria.

Nel comunicato diramato dal Marsiglia si legge che "Pablo Longoria è nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Olympique Marsiglia. L'allenatore di fama internazionale Jorge Sampaoli è nominato a capo della prima squadra". Inoltre nella nota si parla per il club dell'inizio di un "nuovo ciclo della sua grande storia".

Marsiglia, ufficiale Sampaoli: “Accettato senza esitazione”

Sampaoli ha firmato un contratto fino al 2023: “Per tutta la vita mi hanno detto che l’OM è passione. Il Marsiglia è club molto popolare. Non siamo qui per nasconderci: giocheremo duro. Quando ho ricevuto questa proposta, ho subito sognato di poter fare festa in città. Nel mondo ci sono luoghi tranquilli e luoghi intensi. Questi sono quelli che voglio: ho accettato senza esitazione. Questo club ha un’anima ed è per questo che sono qui. Siamo pronti”.