Napoli-Granada, gol di Zielinski da record | È nella storia degli azzurri

La rete di Zielinski fa la storia del Napoli: è la più veloce del Napoli nella competizione europea

Piotr Zielinski tiene vive le speranze del Napoli ed entra nella storia. Gli azzurri devono ribaltare il 2-0 dell’andata del Granada e tra le mura amiche del Maradona devono trovare tre reti senza subirne nemmeno una per poter avere la meglio e approdare agli Ottavi di Europa League. La rete del polacco, stando a quanto riportato da ‘Opta’ sul proprio account di Twitter è la più veloce di sempre per il Napoli in Europa League.

Due minuti e 24 secondi: questo è il tempo necessario all’ex Udinese per andare a segno e trovare l’1-0 che mette la partita più in discesa per la squadra di Gattuso.