Napoli-Granada, Giuntoli: “Gattuso? Non ci saranno annunci”

Cristiano Giuntoli commenta a pochi minuti dalla gara col Granada quali sono le aspettative del Napoli in Europa League e le condizioni dei suoi giocatori

Cristiano Giuntoli parte con l’analizzare quelle che sono le ambizioni del Napoli, che deve rimontare il risultato dell’andata, che lo vede pesantemente penalizzato: “Abbiamo le possibilità di fare la partita e di poterla ribaltare. Rientra Koulibaly e in difesa vogliamo avere più compattezza”.

ASSENZE – “Osimhen ha avuto un colpo nel finale, ha avuto un calo di zuccheri e dinanzi a questi casi rispettiamo i tempi necessari: un po’ di riposo gli può fare bene dopo tre mesi di riposo assoluto. Ha fatto un po’ di partite di fila e non era al meglio, quindi penso che rientrerà la prossima settimana. Gattuso? Comunque vada non ci sarà alcun annuncio su di lui”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, “ricevute tante offerte”: la rivelazione di Benitez

Giuntoli: “Gara non decisiva per Gattuso”

BILANCIO – “Da quando è arrivato il presidente De Laurentiis il nostro obiettivo è quello di tenere d’occhio il bilancio e fare le cose con grande oculatezza. Questo ci ha permesso di essere competitivi fuori e dentro il campo anche in questo momento drammatico per tutti. I bilanci hanno risentito, come per tutti, soprattutto per i mancati introiti”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Granada, Gattuso: “Giusto massacrarmi”. Poi ‘avvisa’ la squadra

MERTENS – “Fuori da due mesi, rispetto a Osimhen un po’ ha lavorato perché la caviglia gli permetteva di fare un certo tipo di lavoro. Contiamo di averlo già oggi per qualche minuto, ma aspetteremo per averlo al meglio della sua condizione”.