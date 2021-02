Napoli-Granada, Gattuso e Bakayoko nel mirino | Sentenza social

Si complica ulteriormente la qualificazione agli ottavi di Europa League per il Napoli di Gattuso. Scoppia la polemica social

È 1-1 al termine del primo tempo tra Napoli e Granada. Al gol immediato di Zielinski, che aveva acceso le speranze di rimonta, ha risposto Montoro, complicando ulteriormente la qualificazione della squadra azzurra. A Insigne e compagni, infatti, servono adesso tre gol per conquistare gli ottavi di finale di Europa League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sui social i tifosi azzurri non perdonano la prestazione della squadra di Gattuso nonostante le numerose e pesanti assenze. In particolare, nel mirino ci sono Bakayoko e proprio l’allenatore. Torna anche l’hashtag “Gattuso Out”, con i tifosi che chiedono l’esonero del tecnico ex Milan: ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Un film già visto, guardano la palla e mai l’avversario: che sia a 3, a 4 o a 5, la linea difensiva del Napoli è costantemente imbarazzante. #NapoliGranada — Cristiano Verde (@cri_verde) February 25, 2021

Io uno scempio tale non l’ho mai visto, ma come si fa a difendere Gattuso, qualcuno me lo spieghi per favore. Io pretendo l’esonero nell’intervallo, non serve un sostituto. — lollitor (@lollitor1) February 25, 2021

Alcuni ancora non si rendono conto che il Napoli di Gattuso è tra le squadre più brutte e insensate degli ultimi 20/30 anni italiani. Questo è il Napoli più imbarazzante dal 1926. Vattene via. — Raf (@RaffaeleNaples7) February 25, 2021

Se oggi Gattuso non se ne va spacco tutto #NapoliGranada — Sab²⁴ ♡︎ (@beautvniall) February 25, 2021

Ma Bakayoko si può mandare da dove é venuto anticipando la fine del prestito. Magari risparmiamo qualcosa… #NapoliGranada — OpinionePartenopea (@OpinioneAzzurra) February 25, 2021

Vi prego portatevi Baka non lo reggo più #NapoliGranada — 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐲🍂 (@MstylesDD) February 25, 2021

È stato bello finché è durato. Imbarazzante la difesa del Napoli — Marco (@MarSte92__) February 25, 2021