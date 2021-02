Dopo l’eliminazione per mano del Granada del Napoli di Gennaro Gattuso, il Milan e la Roma rispettivamente di Stefano Pioli e Paulo Fonseca hanno guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Europa League

Milan-Stella Rossa 1-1: che fatica per Pioli!

Il Milan di Stefano Pioli va avanti in Europa League non senza fatica contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. I rossoneri, in vantaggio grazie al rigore siglato da Kessie, sono stati prontamente pareggiati dalla rete firmata da Ben. Nella ripresa, attacco totale del club serbo che va vicinissimo ad un clamoroso gol del vantaggio, sventato da un Donnarumma in stato di grazia nel giorno del suo compleanno.

Marcatori: 9′ Kessie R (M), 24′ Ben (S)

Roma-Braga 3-1: Dzeko croce e delizia

La Roma senza fatica supera i sedicesimi di finale contro il Braga e ritrova, almeno parzialmente, Edin Dzeko autore del gol del vantaggio poi bissato dall’ex Barcellona Carles Perez, a segno nella ripresa. Nel finale, cambiano poco l’autogol di Cristante e la rete di Borja Mayoral. C’è però preoccupazione per le condizioni del bosniaco che ha chiesto la sostituzione per un problema muscolare.

Marcatori: 23′ Dzeko (R), 74′ Perez (R), 87′ Cristante A (B), 90′ Mayoral (R)