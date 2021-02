Coronavirus, rischio focolaio | Oggi il rinvio di Torino-Sassuolo

Coronavirus, oggi la probabile ufficialità del rinvio di Torino-Sassuolo: le ultime sui contagi in casa granata e gli scenari

La Lega Serie A deciderà quest’oggi per il rinvio di Torino-Sassuolo. Decisione attesa e molto probabile, visto lo stop agli allenamenti decretato dalla Asl del capoluogo piemontese, dopo i numerosi contagi emersi nella squadra granata negli ultimi giorni e il concreto rischio focolaio che ha spinto l’autorità sanitaria a intervenire scavalcando il protocollo. Il match tra la squadra di Nicola e quella di De Zerbi dovrebbe svolgersi da calendario domani sera, ma si deciderà per il rinvio ad altra data.

Coronavirus, il Torino in attesa dei nuovi tamponi

Oggi nuovo ciclo di tamponi previsto per il gruppo squadra, posto in isolamento nelle rispettive abitazioni e in quarantena per i giocatori già positivi. L’attesa è per capire se ci saranno ulteriori nuove positività, il timore è quello di un focolaio propiziato dalla variante inglese, come affermato dai responsabili della Asl di Torino. Se l’ascesa dovesse interrompersi potrebbero esserci speranze invece per la disputa della gara dei granata contro la Lazio, prevista per martedì. Nel merito di quest’altro match, la Lega ha deciso di posticipare la decisione a lunedì. Il fattore di rischio in tal caso è rappresentato dalla trasferta che i granata dovrebbero effettuare per recarsi a Roma. Situazione in divenire e da monitorare costantemente.