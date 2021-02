Due squadre inglesi hanno messo gli occhi su un giocatore dell’Inter, che non ha nascosto il suo desiderio

In queste sessioni di calciomercato le trattativa acquisiscono contorni di difficoltà importanti, dal momento che le risorse economiche sono ridotte per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito ogni aspetto del calcio. Per questo il settore giovanile e i talenti costituiscono un patrimonio ancora più importante da valorizzare, a livello tecnico e finanziario. Lo ha dimostrato la Juventus, che in questa stagione ha provato a lanciare ragazzi come Fagioli e Dragusin, sempre più coinvolti nel progetto, senza dimenticare Portanova che invece è stato ceduto al Genoa nell’ambito dell’affare Rovella.

Lo sa benissimo anche l’Inter, che ha in casa un giocatore interessante come Esposito, attualmente in prestito al Venezia, oltre a Pinamonti che però non è riuscito a entrare con continuità nelle rotazioni di Conte. In Primavera, però, sta emergendo con prepotenza il talento di Martin Satriano, classe 2001 uruguaiano che sta trascinando i nerazzurri a suon di gol. E su di lui si sono scatenate soprattutto le attenzioni della Premier League: come riporta il ‘Daily Mail’, infatti, all’Arsenal si è aggiunto ora anche il Chelsea in un derby londinese. E lo stesso attaccante dell’Inter ha parlato di questo interesse: “Sono lusingato, per me è un incentivo a fare meglio, ma resto concentrato a quello che sto facendo in Italia”.

Satriano è arrivato un anno fa a Milano, si è messo in mostra ma ancora deve debuttare in prima squadra, anche se Conte lo ha portato in panchina. “La Premier è il primo campionato al mondo per competitività, ogni calciatore vorrebbe giocarci, tutti possono battere chiunque. Ma per ora sono totalmente concentrato sull’Inter e a fare il meglio per loro – le parole di Satriano a Sportsmail -. Allenarmi con la prima squadra ai massimi livelli è bellissimo, mi aiuta molto a migliorarmi. Dividere il campo con gente come Lautaro e Lukaku è molto bello, ad ora sono i migliori attaccanti in Serie A e tra i top al mondo. Cerco di imparare da loro e fare le loro stesse cose”. L’uruguaiano quindi non si nasconde sulla sua voglia di giocare in Premier, ma intanto si gode l’Inter.