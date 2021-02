Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito al ritorno in panchina in Serie A di alcuni big: da Sarri ad Allegri

Mentre Antonio Conte e la sua Inter hanno messo la freccia in ottica scudetto, ci sono altri top coach in orbita Serie A. Vecchie conoscenze in attesa di ritornare magari a sedere su una panchina italiana dopo un periodo lontano dall’attività o comunque passato all’estero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A tal proposito i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio su un eventuale ritorno in massima serie di alcuni allenatori. Il 62,7% dei votanti vedrebbe di buon occhio un rientro in panchina di Massimiliano Allegri che batte nettamente la concorrenza dei vari Sarri, Spalletti e Garcia.

Ecco i risultati completi: