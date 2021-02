Le ultime news Serie A registrano le dichiarazioni della ASL di Torino: a rischio la gara con il Sassuolo causa coronavirus

Torna l’incubo Covid-19 in Serie A. Le varianti del coronavirus stanno ormai circolando anche in Italia, creando problemi e nuovi casi di positività anche nel mondo calcistico. Soprattutto nel Torino, dove il tecnico Nicola è stato costretto ad interrompere gli allenamenti per contenere il contagio che ha già colpito sei calciatori granata e due membri dello staff. A rischio, quindi, l’anticipo della 24esima giornata di campionato in programma dopodomani contro il Sassuolo. “La variante inglese sta circolando molto e ci ha portato a delle mini zone rosse anche in Piemonte, pertanto la tensione è altissima – ha detto il direttore della ASL di Torino Carlo Picco ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ – Di fronte ad un cluster come nel Torino, con diffusione sia tra i giocatori sia tra le persone a loro vicine, ci ha fatto riflettere su questa tematica. Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione. Ad oggi siamo in allerta per la partita con il Sassuolo e c’è la possibilità che non si giochi. Il Torino rischia di fermarsi una partita: entro domani sarà presa una decisione“.