Calciomercato Inter, bomba Lukaku | Assalto Real Madrid: le cifre

Un top club europeo avrebbe messo nel mirino Romelu Lukaku: l’indiscrezione dalla Spagna e tutte le cifre

L’Inter si gode il miglior momento da quando Antonio Conte siede sulla panchina nerazzurra. L’eliminazione anticipata da tutte le coppe è ormai alle spalle, e la squadra può ora concentrare tutte le proprie forze sul grande obiettivo del campionato. L’allenatore sogna di scucire lo scudetto alla Juventus dopo nove anni di dominio indiscusso e ha da poco conquistato la vetta solitaria della classifica, allungando anche a +4 sul Milan dopo la travolgente vittoria nel derby. Ai nerazzurri è già andato anche lo scontro diretto dell’andata contro la Juve. Il primo allungo della squadra di Conte è figlio soprattutto dei gol della “LuLa”, di Lautaro e in particolare di Lukaku, vero e proprio trascinatore di questa Inter che sta anche contendendo il titolo di capocannoniere della Serie A a Cristiano Ronaldo. Sull’attaccante belga avrebbe messo gli occhi un top club europeo: ecco l’indiscrezione dalla Spagna e tutte le cifre. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, dalla Spagna: assalto Real Madrid a Lukaku | Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il prescelto del Real Madrid per raccogliere la pesante eredità di Benzema sarebbe Romelu Lukaku. Il rendimento del forte centravanti belga avrebbe convinto la dirigenza dei ‘Blancos’, pronta a dare l’assalto al giocatore già nella prossima sessione di calciomercato. Stando al portale, infatti, il club spagnolo punta ad incassare circa 30 milioni dalla cessione di Benzema, per il quale si parla di un possibile ritorno in Francia. L’operazione si aggirerebbe poi intorno ai 100 milioni di euro, cifra che il Real potrebbe facilmente raggiungere grazie alle ulteriori cessioni di esuberi come ad esempio Isco, Mariano Diaz e non solo.

Al momento si tratta in ogni caso di indiscrezioni e rumors non confermati, ma un possibile assalto della società di Florentino Perez non è affatto da escludere. L’Inter è insomma avvisata: il Real Madrid potrebbe presto bussare alla porta per Lukaku.