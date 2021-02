Addio al giovane Willy Braciano Ta Bi | L'ex Atalanta era malato da tempo

Il giovane Willy Braciano Ta Bi si è spento all’età di 21 anni: l’ex Primavera dell’Atalanta era gravemente malato

Grave lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 21 anni il calciatore Willy Braciano Ta Bi, per un grave malattia al fegato. Il giovane calciatore ha militato nella Primavera dell’Atalanta e anche in prestito al Pescara, dove purtroppo non riuscì a esordire per via di alcuni infortuni. Attraverso dei post sui propri profili social, i due club hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia: “Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace“.

LEGGI ANCHE >>> Stella Rossa-Milan, caso Ibrahimovic | L’UEFA apre un’inchiesta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atalanta B.C. (@atalantabc)

Oltre all’Atalanta, c’è stato anche il cordoglio del Pescara: “Con noi pochi mesi, in cui siamo rimasti profondamente legati a questo ragazzone che si faceva apprezzare dentro e fuori dal campo. Ciao Willy Braciano Ta Bi , venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia. Aveva solo 21 anni. Ciao Willy”. La redazione di Calciomercato.it si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa del giovane Willy.