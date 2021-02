Giudice Sportivo, squalifica e multa per Gasperini | Tutte le decisioni

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni riguardo i calciatori e gli allenatori squalificati per la prossima giornata

Si è conclusa ieri sera la quarta giornata del girone di ritorno di Serie A, con la vittoria della Juventus sul Crotone per 3-0. Come di consueto, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, ha comunicato le decisioni riguardo le squalifiche e le sole ammonizioni dei calciatori impegnati. Una giornata di squalifica per Glik e Hickey, che hanno ricevuto un espulsione diretta durante i match contro Roma e Sassuolo.

Giudice Sportivo, Hakimi salterà Inter-Genoa

Oltre a Glik e Hickey, altri nove calciatori salteranno la quinta giornata del girone di ritorno. Si tratta di Achraf Hakimi, ammonito durante il derby col Milan e sarà out per Inter-Genoa. Anche il giallo ricevuto da Danilo contro il Crotone, ha danneggiato Pirlo già in emergenza difensiva per Verona-Juventus. Gli altri sono Djimsiti (Atalanta), Zeegelaar e Pereyra (Udinese), Perruchet Da Silva (Sampdoria), Escalante (Lazio), Brugman e Bani (Parma). Tra gli allenatori, invece, squalifica e ammenda di 15 mila euro per Gian Piero Gasperini -espulso contro il Napoli-. Salterà la prossima anche Pippo Inzaghi per doppia ammonizione.