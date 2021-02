Pepe Reina ha parlato dopo Lazio-Bayern Monaco 1-4, ultime e dettagli sulle sue parole

Dopo la pesante sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco in Champions League, Pepe Reina ha analizzato la prestazione della sua squadra: “La loro pressione è stata fatta bene, noi abbiamo fatto qualche errore tecnico nel passaggio per liberarci dalla pressione – spiega a ‘Sky Sport’ – Quando sbagli ti puniscono, a questo livello è così. Noi dobbiamo essere bravi a mettere questa partita già alle spalle”.

Pepe Reina ha proseguito la sua disamina: “Giusto sbagliare contro una squadra così ma è obbligatorio ripartire. Noi siamo una squadra che da venti anni non giocava gli ottavi di finale, ci sono ragazzi che hanno giocato poche partite in questa competizione. Il Bayern è la squadra più pericolosa al mondo. Quando si è in difficoltà giocare due o tre palle lunghe farebbe anche bene. Quando si sbaglia approccio contro questi rivali si paga per quanta grinta tu possa avere. Tutto si fa in salita e la squadra non è abituata a ritrovare una partita del genere che non ha nulla a che vedere col campionato italiano”.