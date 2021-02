Marcatori e dettagli sulle gare di Champions League di stasera; Lazio-Bayern Monaco 1-4, Atletico Madrid-Chelsea 0-1

Il Bayern Monaco stravince allo stadio Olimpico e si avvicina ai quarti di finale di Champions League. Stasera, nell’andata degli ottavi contro la Lazio, il divario è stato netto. Primo tempo nefasto per i ragazzi di Inzaghi, passati in svantaggio al minuto 9 con la rete di Lewandowski dopo un grave errore di Musacchio; le altre marcature bavaresi sono invece arrivate con Musiala al 24′ e Sané al 42′. A inizio secondo tempo un autogol di Acerbi ha peggiorato la situazione dei biancocelesti, che hanno poi trovato il gol della bandiera con Correa al 49′. Qualificazione fortemente compromessa per i laziali, che dovranno mantenere alto l’onore il 17 marzo in terra tedesca.

Lazio-Bayern Monaco 1-4: 9′ Lewandowski (B), 24′ Musiala (B), 42′ Sane (B), 47′ autogol Acerbi (B), 49′ Correa (L)

Champions League, Atletico Madrid-Chelsea 0-1

Sul campo dell’Atletico Madrid, invece, stasera il Chelsea si è imposto con una bellissima prodezza di Giroud al minuto 71. Deludente la prestazione dei Colchoneros, che il prossimo 17 marzo potranno ancora ribaltare il risultato nella sfida del ritorno in terra inglese.

Atletico Madrid-Chelsea 0-1: 71′ Giroud (C)