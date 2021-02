Calciomercato Inter, retroscena su Lautaro Martinez | L'annuncio di Crespo

L’Inter ha consolidato il primo posto in classifica anche grazie a una super prestazione di Lautaro Martinez. Ora spunta un retroscena di calciomercato sull’argentino

L’Inter è riuscita a battere il Milan nello scontro diretto che vale un pezzo di Scudetto. I nerazzurri hanno beneficiato di una straordinaria prova del loro attacco con Romelu Lukaku straripante e un super Lautaro Martinez, autore di una doppietta letale. L’argentino sta innalzando il livello delle sue prestazioni e sembra in forma smagliante. Sia contro la Lazio che contro il Milan è stato trascinante, anche sotto il profilo del gioco e del contributo offerto.

Esattamente un anno fa, impazzavano i rumors sul possibile passaggio al Barcellona sul calciomercato. Poi le ristrettezze economiche e la mancanza di un’offerta congrua rispetto alle pretese dell’Inter non hanno mai fatto decollare l’affare. Oggi Hernan Crespo, grande ex dei nerazzurri, tesse le lodi dell’attaccante e del reparto offensivo di Conte a ‘La Gazzetta dello Sport’: “L’Inter è una squadra che sta segnando con una facilità impressionante. Il gioco è fluido e la manovra ha un preciso filo conduttore. Lukaku-Lautaro Martinez? In Italia nessuno ha una coppia tanto prolifica. Anche in Europa, se penso a tandem offensivi, faccio fatica a trovare paragoni. Si completano e tutta l’Inter ne supporta l’azione”.

Calciomercato Inter, Crespo rivela il retroscena su Lautaro Martinez e il Barcellona

Crespo continua la sua disamina: “Cosa colpisce? La potenza di Lukaku senza dubbio. Quando parte è un treno, si trascina dietro compagni e avversari. E con i piedi non è affatto male. Provate voi, in corsa, con il difensore addosso, a piazzare il pallone nell’angolino”.

L’ex attaccante di Inter, Milan e Lazio, si concentra poi nello specifico su Lautaro Martinez: “Lo conosco da tanto tempo. Quest’estate gli avevo consigliato di non accettare le offerte del Barcellona e di non muoversi dall’Inter e alla fine ho avuto ragione. In area è micidiale: i suoi movimenti sono sempre finalizzati al tiro, quindi al gol. Di testa è forte, ha tempismo, regge il confronto con difensori più alti di lui”.

Grandi elogi, dunque, da parte di Crespo per una delle coppie d’attacco più in forma d’Europa, ma anche un retroscena di mercato: dal Barcellona al presente all’Inter, ora tutto sembra essere cambiato in casa Inter.