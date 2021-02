Leonardo Semplici si presenta da nuovo allenatore del Cagliari. La conferenza stampa

Leonardo Semplici è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari. L'ex SPAL subentra a Di Francesco e, in conferenza, si è presentato così alla stampa: "Penso che il mio lavoro dovrà essere svolto prima di tutto sull'aspetto mentale. Ho trovato una squadra un po' abbattuta dopo gli ultimi risultati negativi. Il mio compito sarà quello di riportare la giusta serenità e determinazione per raggiungere la salvezza".

Cagliari, Semplici in conferenza: “Bisognerà lavorare sull’aspetto mentale”

Sull’obiettivo salvezza: “Questi ragazzi hanno dei valori importanti che non sono riusciti a esprimere nella prima parte di stagione. Ho accettato questa sfida per la piazza di Cagliari, la sua storia e sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per salvarci”. La squadra rossoblù è insomma attesa da 15 finali: “Bisognerà lavorare tanto sull’aspetto mentale dei giocatori, io credo nelle loro grandi potenzialità. Ci aspettano 15 finali, lo spirito dovrà essere questo. In allenamento ho visto dei ragazzi che vogliono ripartire. È una questione di testa, non di modulo. È una sfida che dovremo vincere insieme”.