Le dichiarazioni a fine partita di Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, dopo il ko contro la Juventus all’Allianz Stadium

Ancora una sconfitta per il Crotone, che si deve arrendere a Cristiano Ronaldo e alla Juventus nel match dell’Allianz Stadium. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Giovanni Stroppa dopo il ko contro i bianconeri: “Purtroppo se concedi qualcosa ad una squadra straordinaria come la Juve, paghi tutto a caro prezzo. La squadra però oggi non ha mollato rispetto ad altre volte, cercando di reagire dopo lo svantaggio”.

Stroppa risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul momento difficile e sulle possibilità di salvezza dei Pitagorici: “Non voglio fare percentuali, io per primo credo alla salvezza. E anche i ragazzi lo fanno durante la settimana. Per quello che è stato il nostro percorso non è facile rimotivare e ricaricare le batterie. Alcune volte in questo campionato potevamo fare risultato e non lo abbiamo fatto. La squadra comunque ci ha sempre creduto. Quando però crei le occasioni, devi essere anche bravo e fortunato a sfruttarle. Adesso pensiamo al Cagliari: non possiamo sbagliare”.