Buffon torna titolare e capitano nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Crotone. Il presidente Agnelli ha seguito il riscaldamento della squadra da bordocampo

Tutto confermato come nelle previsioni della vigilia. Gianluigi Buffon partirà titolare nel match tra Juventus e Crotone, come svelato anche da Pirlo ieri nella conferenza stampa pre-match. A riposo il titolare Szczesny, con l’esperto portiere di Carrara che collezionerà la presenza numero 681 con la maglia bianconera. Buffon, per l’occasione, tornerà ad indossare anche la fascia da capitano al braccio vista la contemporanea assenza degli altri due senatori Chiellini e Bonucci. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il numero 77 della ‘Vecchia Signora’ è in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, con le parti al lavoro per allungare di un’ulteriore stagione l’accordo del 43enne estremo difensore. A seguire con attenzione il riscaldamento da bordocampo di Buffon e compagni tutta la dirigenza al gran completo: oltre a Paratici, Nedved e Cherubini presente infatti anche Andrea Agnelli. Il presidente bianconero fa sentire tutta la sua vicinanza a Pirlo e alla squadra, in un momento delicato e decisivo della stagione dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Porto.