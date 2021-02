Calciomercato | Mbappé-Haaland: doppio colpo da 852 milioni!

Il Real Madrid è da tempo sulle tracce di Mbappe e Haaland. L’acquisto di entrambi i calciatori è praticamente impossibile: servirebbe una spesa da 852 milioni di euro per far firmare ai due attaccanti contratti da sei anni

Kylian Mbappe ed Erling Haaland sono il presente ma soprattutto il futuro del calcio mondiale. Il francese e il norvegese stanno raccogliendo l’eredità di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a suon di gol. I due attaccanti sono così pronti ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato vista la giovanissima età di entrambi.

Mbappe ed Haaland sono da tempo sul taccuino del Real Madrid, che vorrebbe comporre una coppia da sogno. Sogno che quasi certamente rimarrà tale: portare insieme i due attaccanti nella Capitale spagnola appare alquanto complicato. Il portale ‘As’, stamani, ha fatto i conti della possibile doppia operazione. Un’operazione che sfiorerebbe il miliardo di euro. Per essere precisi, il Real Madrid sarebbe chiamato a spendere ben 852 milioni di euro. Il portale ipotizza, infatti, 150 milioni di euro per il cartellino di ogni singolo calciatore (ovvero 300 milioni di euro per entrambi), più 432 di euro per lo stipendio di Mbappe (72 milioni di euro per sei anni) e 120 per Haaland (20 milioni per sei stagioni).

Calciomercato, tutti vogliono Mbappe e Haaland!

I costi da affrontare non sono, però, l’unico problema per il Real Madrid. Come detto, acquistare i due giocatori insieme appare davvero complicato. Solo un sogno, anche soprattutto per l’importante concorrenza: le big del calcio europeo difficilmente starebbero a guardare. Il Psg – che non ha di certo problemi di cassa – farà di tutto per blindare Mbappe, che attualmente ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Attenzione chiaramente ai club della Premier League, con i due Manchester,City e United, e Chelsea, che in questi anni hanno dimostrato di essere capaci di colpi importanti. Le squadre inglesi sono soprattutto sulle tracce di Haaland, che piace parecchio anche alla Juventus. Gli ottimi rapporti con Mino Raiola potrebbero favorire l’affare ma come detto servirebbero davvero parecchi soldi. I bianconeri guarderanno comunque ad un nuovo attaccante qualora si decidesse di non riscattare Alvaro Morata, che nell’ultimo periodo, anche per una condizione fisica precaria, non sta offrendo prestazioni all’altezza, come fatto ad inizio stagione