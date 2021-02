Milan-Inter, Maldini chiude il caso Ibrahimovic-Lukaku

Paolo Maldini ha preso la parola a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter. Dal derby alla questione legata a Ibrahimovic e Lukaku

Spartiacque importante quello di oggi per le sorti del campionato. Milan e Inter si affrontano a San Siro per un derby che vale molto sia dal punto di vista della classifica che da quello psicologico per un testa a testa per il titolo come non accadeva ormai da diversi anni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, tensione fra le tifoserie | Intervengono le forze dell’ordine

Prima del calcio d’inizio è intervenuto Paolo Maldini ai microfoni di ‘Dazn’, chiudendo anche il caso Ibra-Lukaku: “Vedendo la classifica, non solo per noi ma anche per l’Inter, è un’emozione grande. Questo approccio dei tifosi da entrambe le parti ci riempie il cuore. Ibra? Chiedermi se Ibra è pronto per un derby è una provocazione. Spero che con Lukaku si chiuda tutto con una stretta di mano o con un abbraccio“.