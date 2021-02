Milan-Inter, tensione fra le tifoserie | Intervengono le forze dell’ordine

In attesa del derby fra Milan e Inter le due tifoserie si sono ritrovate all’esterno di San Siro: attimi di tensione con le forze dell’ordine

Il clima è rovente intorno al derby di Milano, con le due compagini che si giocano il primo posto in classifica. Prima dell’incontro le tifoserie di Inter e Milan si sono ritrovate intorno a San Siro per far sentire tutto il proprio supporto alle due squadre. Ci sono stati anche attimi di tensione, per i quali è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. In ogni caso, i tafferugli sono stati sedati rapidamente e la situazione è tornata alla normalità. Niente di preoccupante, però, gli scontri sono stati evitate da due linee di Polizia che hanno impedito qualsiasi contatto. Gli unici contatti permessi, salvo un rematch fra Ibrahimovic e Lukaku, saranno quelli sul campo da gioco.

🎥 #MilanInter – I tifosi nerazzurri e la Curva Nord a supportare la squadra di Conte fuori San Siro prima del derby 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZWMQCtyQNt — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 21, 2021



Il calore dei tifosi di entrambe le fazioni è alle stelle e, in questo caso, ha portato ad un eccessivo assembramento all’esterno del Meazza. Nonostante questo, la situazione all’esterno dello stadio non è sfociata in nulla di preoccupante o pericoloso. Le forze dell’ordine sono state efficaci e tempestive nel fermare sul nascere qualsiasi tipo di scontro.