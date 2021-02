Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna termina sul risultato di 1-1: Caputo risponde a Soriano, i felsinei pareggiano in dieci

Il Sassuolo non riesce ad abbattere il muro eretto dal Bologna, in dieci uomini per oltre un’ora, ed il derby emiliano termina sul punteggio di 1-1: a segno Caputo e Soriano. Nel primo tempo sono i Felsinei ad essere più pericolosi e, infatti, sono i primi a trovare la via del gol. Errore in fase di costruzione dei padroni di casa, con Barrow che accetta il regalo e serve un prezioso assist a Soriano: il centrocampista italo-tedesco si conferma anche questa volta l’uomo più pericoloso del Bologna e al 17′ trova il vantaggio. L’episodio chiave, però, arriva al 30′: entrata irruenta di Aaron Hickey su Muldur, intervento del VAR e cartellino rosso per lo scozzese. Da quel momento il Sassuolo ha fatto pesare la superiorità numerica alla compagine di Mihajlovic, che però ha avuto il merito di resistere tutta la prima frazione di gara. A 7′ dalla ripresa crolla la difesa dei Felsinei, con Caputo bravissimo a sfruttare un rimpallo favorevole e a battere con una conclusione fulminea Skorupski.

TABELLINO E CLASSIFICA

Sassuolo-Bologna 1-1: 17′ Soriano (B), 52′ Caputo (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 50, Milan 49, Roma e Lazio** 43, Juventus* 42, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo** 35, Verona 34, Sampdoria** 30, Genoa** 26, Fiorentina** e Bologna** 25, Udinese 24, Spezia** 24, Benevento 24, , Torino** 20, Cagliari** 15, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno

** Una partita in più