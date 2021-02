Mondo del calcio in lutto: è morto Mauro Bellugi

Lutto nel mondo del calcio: ci ha lasciati Mauro Bellugi ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese all’età di 71 anni

Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi, scomparso all’età di 71 anni compiuti lo scorso 7 febbraio. Agli albori di novembre era stato peraltro ricoverato per problemi legati all’anemia mediterranea risultando poi anche positivo al Covid-19. Per salvargli la vita i medici hanno quindi dovuto procedere all’amputazione di entrambe le gambe. A ‘Sportmediaset’ in una recente intervista disse: “Quando mi hanno detto i medici: ‘Sig. Bellugi ha un’ora per decidere’ – avevo le gambe nere fino all’inguine, all’improvviso la cancrena mi aveva preso tutto – ‘Che cosa vuole vivere o morire? Perché se vuole vivere dobbiamo tagliare’ – io ho detto subito che volevo vivere, di morire non avevo voglia”.

Una storia che aveva commosso tutti quella di Mauro Bellugi, ex calciatore tra le altre di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, che aveva reagito alle problematiche con uno splendido sorriso e una gran voglia di vivere. Oggi purtroppo la notizia della sua scomparsa.