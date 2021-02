Subito cambio in Fiorentina-Spezia, Italiano costretto ad una sostituzione per un infortunio occorso a Marchizza

E’ durata poco più di cinque minuti di gioco la gara di Riccardo Marchizza. Nell’anticipo del Franchi tra Fiorentina e Spezia, la squadra ospite è stata subito costretta a sostituire il terzino romano. Il giocatore è stato infatti duramente colpito alla testa in un contrasto aereo con Christian Kouame. Il difensore è rimasto a terra, fortunatamente cosciente, ma non in grado di tornare in campo. Da qui l’obbligo per il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano, di sostituire il terzino con l’uruguayano Juan Ramos. Nessun problema invece per Kouame, con l’attaccante della Fiorentina che è invece rimasto in campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, è UFFICIALE | Addio a centrocampo

L’intervento non è sembrato così duro dalle immagini, ma evidentemente il contraccolpo è stato parecchio forte, tanto che il giocatore avrebbe perso conoscenza. Dopo l’uscita dal campo però la situazione è migliorata, con il 22enne che si è ripreso ed è stato portato in ospedale per accertamenti.