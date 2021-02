Calciomercato Fiorentina, addio Beloko | Comunicato UFFICIALE

Cessione in casa Fiorentina: addio al centrocampista Beloko, ufficiale il suo approdo nella Serie A svizzera

Il calciomercato non è ancora terminato in alcune parti d’Europa. In Russia, per esempio, dove la Lokomotiv ha intenzione di ingaggiare Marek Hamsik. Oppure in Svizzera, dove attraverso un comunicato ufficiale, Neuchatel Xamax ha reso noto l’acquisto di Nicky Beloko dalla Fiorentina.

🎂 Pour son anniversaire, Nicky #Beloko s’est vu offrir un maillot de #Xamax 😍 Le jeune milieu de terrain de la #Fiorentina est prêté jusqu’à la fin de la saison à la #Maladiere

La trattativa si è conclusa sulla base di un prestito fino a fine stagione, più diritto di riscatto. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Neuchâtel Xamax è lieta di annunciare l’arrivo, poco prima della finestra di mercato, di Nicky Beloko. Il centrocampista è in prestito dall’ACF Fiorentina fino alla fine della stagione, con possibilità di acquisto“.