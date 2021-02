Svolta improvvisa in ottica calciomercato. L’ex Napoli Hamsik potrebbe lasciare la Cina per tornare a giocare in Europa

Dopo due anni Marek Hamsik potrebbe lasciare la Cina. Nonostante il contratto con il Dalian Pro scada soltanto il prossimo 31 dicembre, le restrizioni economiche imposte dal governo di Pechino potrebbe accelerare l’addio del 33enne centrocampista slovacco. Stando a quanto riportato dall’emittente russa ‘Match Tv’, l’ex capitano del Napoli sarebbe pronto a fare ritorno in Europa per vestire la maglia della Lokomotiv Mosca. L’intesa con il giocatore, in passato accostato anche al Cska Mosca, sarebbe stata raggiunta: serve adesso che il club di Liaoning accetti di lasciarlo partire a titolo gratuito. C’è tempo fino al prossimo 25 febbraio, giorno di chiusura della sessione invernale del calciomercato in Russia.