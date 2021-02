La questione della cessione dell’Inter resta argomento sempre di grande attualità: per fare luce sulla situazione è intervenuto a CMIT TV Wang Meng, giornalista di Titan Sports

Mentre l’Inter di Conte lotta per la vetta della classifica e per raggiungere uno scudetto che sembra ormai diventato d’obbligo dopo l’uscita da Champions e Coppa Italia, c’è una situazione societaria sempre più in bilico. Il gruppo Suning è in difficoltà e da mesi, con la pandemia ad acuire ogni tipo di questione, si parla della cessione delle quote societarie nerazzurre da parte del colosso cinese. Zhang Jindong ha parlato in questi giorni di “attività da tagliare” e i tifosi hanno subito pensato che tra queste ci fosse proprio l’Inter.

CMIT TV, Wang Meng sulla cessione Inter: “Zhang vuole lasciare ma dopo lo scudetto”

Intervenuto in diretta a CMIT TV Wang Meng, giornalista cinese di Titan Sports e molto vicino alle vicende di casa Suning, ci ha chiarito la situazione anche a proposito delle parole del proprietario nerazzurro: “E’ un luogo comune, ha già parlato di queste cose un mese fa. Di certo l’Inter fa parte degli affari che non guadagnano in questo momento, quindi sicuramente è tra quelle da tagliare. Non so però se ci sono delle priorità, se Steven ha chiesto al padre di rimanere ancora un po’ all’Inter, visto che a breve potrebbe arrivare lo scudetto”.

Proprio Zhang figlio vorrebbe lasciare almeno con un bel ricordo e uno scudetto alzato al cielo: “Steven secondo me vuole almeno un titolo. Vuole vendere ma dopo lo scudetto, la scorsa stagione anche lo Jiangsu ha vnto lo scudetto cinese e quindi c’è stato successo del gruppo Suning, che ha vinto intanto un titolo nella sua storia. L’Inter ora è favorita, ha una sola competizione da giocare. Cessione entro la stagione? Complicato da spiegare, non sappiamo la situazione precisa, non ho più sentito Zhang su questo anche se lui sicuramente vorrebbe restare più a lungo. Se decide Steven allora resta, ma il proprietario è il padre. C’è più del 50% di possibilità che vendano entro la fine della stagione”. Infine una chiosa sui possibili arrivi di calciatori cinesi in Europa: “Difficile dirlo, speriamo. Ce n’è solo uno bravo che sta in Spagna, Wu Lei, è un po’ al livello di Orsolini”.