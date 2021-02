Leo Messi potrebbe lasciare a parametro zero il Barcellona a fine stagione senza rinnovo. Il Manchester City rilancia per accontentare Pep Guardiola

Fa rumore la fragorosa sconfitta per 4-1 del Barcellona contro il PSG nell’andata degli ottavi di Champions League. Messi e compagni travolti dai vicecampioni d’Europa, trascinati da un super Mbappe. Barça praticamente ad un passo da una cocente eliminazione, avvicinando un possibile addio del numero dieci argentino al club del ‘Camp Nou’. Il tormentone su Messi continua, dopo l’estenuante telenovela della scorsa estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | L’intrigo Messi: da Laporta al PSG. E Mbappe attende il Real

Il Manchester City rilancia: super offerta per Messi

Proprio il Paris Saint-Germain è una delle big che guardano con attenzione agli scenari sulla ‘Pulce’, che senza rio innovo di contratto si libererebbe a parametro zero la prossima estate dal Barcellona. Il Manchester City, però, non molla la presa su Messi e sarebbe pronto a rilanciare con una nuova offerta da capogiro. Più bassa rispetto a quella dell’ultimo agosto, ma sempre stellare: 500 milioni di euro per otto anni, con il classe ’87 che avrebbe anche un ruolo da ambasciatore del club dopo il ritiro dal calcio giocato come riporta il ‘Sun’. L’accordo prevederebbe un contratto biennale con opzione per un altro anni al Manchester City, prima di chiudere la carriera nelle squadre satelliti del gruppo della City Football Group (che controlla i ‘Citizens’), come ad esempio il New York City nella MLS statunitense.

Messi andrebbe a guadagnare oltre 1 milione di euro a settimana, raggiungendo così Pep Guardiola anche in Premier League dopo i trionfi al Barcellona. Il numero dieci e sei volte Pallone d’Oro sarebbe una precisa richiesta del tecnico catalano, che lo rivorrebbe alle sue dipendenze anche in Inghilterra per dare l’assalto alla Champions League con il club di Manchester. La telenovela Messi continua…