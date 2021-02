Milan, Amadeus e il piano per Ibrahimovic a Sanremo | Nuova polemica

La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo continua a far discutere, ne ha parlato il conduttore Amadeus. Annunciati i piani per l’attaccante, ma le polemiche non si placano

Il Milan sta entrando nella fase decisiva della stagione. I rossoneri sono impegnati sul doppio fronte, tra Europa e campionato e vogliono assolutamente continuare a stupire, come fatto ampiamente già nella prima parte di stagione, in cui sono andati oltre le aspettative agli ordini di Stefano Pioli, riuscendo a occupare per mesi il primo posto in classifica.

Zlatan Ibrahimovic rappresenta sicuramente il perno del gioco e della squadra. Lo svedese, però, resta al centro delle polemiche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ne ha parlato quest’oggi Amadeus ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il noto conduttore, noto interista, si sofferma dapprima sul derby contro l’Inter alle porte: “La mia ansia è più forte per il derby che per il Festival di Sanremo, davvero! Il Festival lo conosco, il derby è sempre un’incognita. È davvero una gioia vedere le milanesi al vertice della classifica, mi aspetto una partita bella e combattuta, peccato la mancanza del pubblico, è un dispiacere grande, come per il Festival. Derby? Con Ibrahimovic non ne abbiamo parlato, è pericoloso! Guai a stuzzicarlo prima di una partita del genere.

Milan, Amadeus parla di Ibrahimovic a Sanremo. Polemica di Capuano

Amadeus commenta anche lo scontro tra lo svedese e Lukaku: “Ibra non è razzista. Solo chi non ha giocato a calcio non può capire l’adrenalina che scorre in certi momenti. Sono due fantastici campioni”. Sottolinea poi come si organizzerà lo svedese tra campo e Festival di Sanremo: “Zlatan è un grande professionista e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre. I tifosi potranno stare tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare. Non farà il pendolare, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi“.

E intanto proseguono le polemiche sul tema. Vi avevamo già riportato l’ira dei tifosi alcune settimane fa. Il noto giornalista Giovanni Capuano non ci sta e dopo aver letto l’intervista di Amadeus su Ibrahimovic commenta così su Twitter: “Imbarazzante per il Milan. Sia la settimana di Ibra, sia la tempistica dei continui annunci di Amadeus”.