Nonostante l’infortunio a Nicolò Zaniolo non mancano i club interessati: Roma contattati da tre società, la risposta

Il conto alla rovescia è partito. Nicolò Zaniolo conta i giorni che mancano dal ritorno in campo. Superato anche il coronavirus, il trequartista della Roma procede nella sua riabilitazione che ad aprile dovrebbe rimetterlo a disposizione di Fonseca con gli Europei di giugno come obiettivo personale da raggiungere. Il ct Mancini lo aspetta e non è il solo: il 22enne nonostante sia reduce da due gravi infortuni non è uscito dai radar di top club che anche nelle ultime settimane hanno bussato alla porta della Roma.

Lo si legge su ‘Libero’ secondo cui ai dirigenti giallorossi sarebbero arrivate richieste di informazioni provenienti da Torino e da Manchester. Per Juventus, City e United la risposta arrivata dalla Capitale è stata la stessa: no. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, no a Juventus, United e City per Zaniolo

Per Nicolò Zaniolo quindi la Roma avrebbe alzato il muro, respingendo – almeno per il momento – le richieste pervenute dalla Juventus e dalle due compagini di Manchester. L’ex Inter è fermo dallo scorso mese di settembre quando subì il secondo infortunio al ginocchio durante il match della Nazionale contro l’Olanda. Un ko che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione dopo aver dovuto rinunciare già alla seconda parte della scorsa annata.

Un infortunio che mette in dubbio la sua presenza agli Europei, anche se Mancini ha già chiarito di essere pronto a chiamarlo appena sarà recuperato. L’obiettivo è riuscire a rientrare ad aprile per avere così un mese abbondante per rimettersi in condizione e magari aiutare la Roma nello sprint finale della stagione. Poi sarà il momento di nuovi assalti perché, dovesse dimostrare subito di essersi messo alle spalle il secondo lungo ko, per Zaniolo non mancheranno le offerte. Tre interessamenti sono arrivati già nelle scorse settimane e la Roma ha chiarito la sua posizione, rispondendo con un no alle avances bianconere e inglesi.