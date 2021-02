Stella Rossa-Milan, i convocati di Pioli: presente Rebic

Stella Rossa-Milan, sono 23 i convocati di Pioli per la trasferta di Belgrado: il tecnico ritrova Rebic a disposizione

Serve subito cambiare marcia in vista del derby. Dopo la pessima gara giocata contro lo Spezia che è costata anche il primato in classifica, il Milan è chiamato a reagire subito in Europa League. I rossoneri scenderanno in campo domani sera a Belgrado contro la Stella Rossa. Per la trasferta serba, Stefano Pioli ha convocato 23 giocatori. Il tecnico ritrova a pieno regime Ante Rebic, che contro lo Spezia aveva accusato qualche problema fisico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I convocati rossoneri:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu

DIFENSORI: Dalot, Hernandez, Tomori, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Calabria

CENTROCAMPISTI: Meite, Bennacer, Tonali, Krunic, Kessie, Saelemaekers, Castillejo, Calhanoglu

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Mandzukic, Leao, Rebic